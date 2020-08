Este foi o primeiro dia numa semana em que o país registou menos de mil novos casos de contágio, embora os dados relativos ao fim de semana sejam sistematicamente baixos devido aos atrasos no processo administrativo de comunicação de dados.

No domingo tinham sido registadas cinco mortes e 1.040 infeções.

O balanço oficial acumulado de mortes de pessoas que testaram positivo passou para 41.369 óbitos, e o número de infeções diagnosticadas desde o início da pandemia de covid-19 é de 319.197 casos.

Hoje, o governo britânico lançou um apelo para identificar mais voluntários para participarem em testes com vacinas contra o novo coronavírus, apesar de já se terem inscrito mais de 100 mil pessoas.

“Conseguir 100.000 voluntários é um grande começo, mas precisamos de muito mais pessoas de muitas origens diferentes, às quais possamos recorrer para estudos futuros, se quisermos encontrar uma vacina rapidamente para proteger aqueles que dela precisam”, justificou a presidente do grupo de trabalho do governo britânico para as vacinas, Kate Bingham.