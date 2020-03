A SAD do clube da II Liga portuguesa de futebol doou ao Hospital S. Sebastião centenas de equipamentos de proteção individual, como luvas, toucas e cobre-sapatos, bem como gel desinfetante.

O presidente da SAD do Feirense, Kunle Soname, disse que a iniciativa se enquadra no papel de responsabilidade social do clube perante “uma instituição que tão nobre papel desempenha para a cidade e a região”.

“O donativo ao Hospital S. Sebastião foi outra forma que encontrámos para ajudar todos aqueles que estão a combater esta terrível epidemia. A vossa coragem é de louvar. Obrigado a todos”, afirmou o dirigente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.280, mais 260 do que na sexta-feira. O número de mortos no país subiu para 12.