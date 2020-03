“Alguns dos profissionais de saúde do SAMS não têm dedicação exclusiva ao SAMS, pelo que continuarão a desempenhar a sua atividade noutras instituições de saúde”, acrescentam.

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul acusou hoje a administração dos serviços médicos dos bancários de ter obrigado “por incúria e irresponsabilidade” ao fecho total dos serviços, aproveitando-o para “um despedimento coletivo”.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente sindical João Proença afirmou que a administração do Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SAMS) confirmou hoje o encerramento de todos os serviços, incluindo o hospital.

“Não respeitaram as orientações da DGS e mantiveram o hospital aberto sem dar segurança aos profissionais e aos doentes”, acusou o sindicalista, apontando que o SAMS não colocou em quarentena todas as pessoas que entraram em contacto com médicos do serviço de medicina interna que ficaram infetados no passado dia 16.

Confrontada pela Lusa com estas acusações, a administração não lhes respondeu.