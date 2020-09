A afirmação de Jorge Vultos Sequeira surge depois de esse autarca socialista do distrito de Aveiro ter constatado que, apesar de os encarregados de educação estarem proibidos de entrar nas escolas, permanecem mais tempo do que o estritamente necessário junto aos portões de acesso, o que vem resultando em aglomerados com mais de 10 pessoas na via pública - o que está proibido pelas regras do estado de contingência que às 00:00 de hoje começou a vigorar em todo o país.

"Quando já há uma regra que diz que devemos evitar aglomerações e proximidade física desnecessárias à entrada da escola, essa regra deve ser cumprida, até para se dar o exemplo. Não estou aqui a censurar os pais porque seguramente estiveram [a agir assim] de boa-fé, a conversar e a trocar impressões sobre os seus filhos, mas quero dar este exemplo como alerta", declarou o presidente da Câmara à Lusa.

O argumento do autarca para desmotivar essas concentrações é que os encarregados de educação têm que confiar nas condições de segurança profilática adotadas pelos estabelecimentos de ensino locais. Entre as medidas implementadas para o efeito incluem-se horários desfasados de abertura, sala fixa para cada turma e lugar permanente para cada aluno, serviço ‘take-away' na cantina para viabilizar refeições no exterior e circuitos diferenciados de circulação nas diferentes áreas dos edifícios.

Jorge Vultos Sequeira admite, contudo, que, à semelhança do que vem acontecendo na generalidade do país, os casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 também têm aumentado em São João da Madeira - município de oito quilómetros quadrados com cerca de 21.700 residentes e o dobro de população móvel no período laboral.

"Temos 112 casos de covid-19 acumulados desde o início da pandemia e hoje estamos com 64 pessoas em vigilância ativa", revelou.