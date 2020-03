O setor quer a “alteração do regime de ‘lay-off’ [suspensão temporária do contrato de trabalho], de modo a permitir o acesso imediato a este regime para as empresas que tenham tido uma quebra de faturação superior a 40% nos últimos trinta dias, ou comparativamente com a do mês homólogo do ano anterior, e deveria, ainda, resultar claro deste regime a possibilidade de lay-off parcial”.

As associações apelam ainda à “alteração do regime de férias, de modo a permitir, desde já, a sua marcação”.

As associações querem também “um plano de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, com o objetivo de renovar o parque automóvel e permitir às empresas uma saída gradual da crise”.

Além disso, “com a possível declaração do estado de emergência, pedimos que a atividade de prestação de serviços através de veículos de pronto-socorro e o setor de assistência e reparação automóvel sejam considerados setores essenciais, dado que são imprescindíveis para a manutenção da segurança dos cidadãos”.

Apesar destes apelos, “o setor automóvel aprova as medidas que têm vindo a ser tomadas pelo Governo, assim como as recomendações sanitárias para as empresas e trabalhadores, as quais estão a ser rigorosamente cumpridas”, indicam as associações, na mesma nota, garantindo que “têm vindo a aplicar planos de contingência” para proteger os trabalhadores e manter a laboração para que as consequências “não sejam ainda mais negativas”.

As associações recordam que “o setor automóvel representa 19% do PIB, 25% das exportações de bens transacionáveis e emprega, diretamente, cerca de duzentas mil pessoas”, sendo que as empresas têm um peso de 21% nas receitas fiscais do Estado.

O Governo anunciou hoje medidas de apoio às empresas que garantem aumento de liquidez próximo dos 9.200 milhões de euros, dos quais 5.200 na área fiscal, 3.000 na de garantias e 1.000 na contributiva.

Esta semana, a Autoeuropa anunciou a suspensão de todos os turnos de produção de automóveis na fábrica de Palmela até ao dia 29 de março, e hoje encerram a unidade de Mangualde da PSA e a fábrica em Cacia da Renault.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.