“O Fundo Ambiental, tutelado pelo Ministério do Ambiente e Energia, concluiu a análise das candidaturas ao concurso no âmbito da medida de Bioeconomia Sustentável do Plano de Recuperação e Resiliência”, anunciaram, em comunicado conjunto, os ministérios do Ambiente e da Agricultura.

No total, foram aprovadas 13 candidaturas, num total de 1,078 milhões de euros de financiamento e uma área de intervenção de 929,42 hectares.

Este financiamento tem como objetivo reabilitar e beneficiar povoamentos de pinheiro-bravo, aumentando a área disponível para a extração de resina natural.

As candidaturas aprovadas correspondem aos baldios da Freguesia de Alvares, de Paradela da Cortiça, de Nogueiró, de Vila Cova de Alva e Anseriz e aos baldios da Freguesia de Vila Nova do Ceira, bem como às associações florestais do Baixo Vouga, de Entre Douro e Vouga, do Vale do Minho, do Lima, do Cávado e da Encosta da Serra da Estrela, e às associações de compartes do baldio da Freguesia de Alvares e dos baldios de Sobral Magro.

“Estamos a recuperar uma fileira estratégica para o país e a valorizar o mundo rural com investimento público e visão de futuro. Estes apoios mostram que o PRR está a chegar a quem faz, a quem cuida do território e a quem quer transformar as florestas num ativo económico, ambiental e social”, afirmou, citada na mesma nota, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

Por sua vez, o Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, destacou que Portugal tem cerca de 420.000 hectares de baldios, submetidos a regime florestal, geridos por Comunidades Locais.