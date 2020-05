Paulo Rodrigues salientou também que os polícias gostavam ter ouvido do ministro a garantia que ia distribuir máscaras por todos os elementos.

“O ministro no parlamento devia ter dito que queria que todos os policias estivessem munidos com viseiras e máscaras”, disse, lamentando que tenha tido “um discurso muito genérico”.

Quando questionado sobre o uso de máscaras pelos polícias juntamente com a viseira, Eduardo Cabrita respondeu, no parlamento, que as forças e serviços de segurança e os bombeiros receberam um 1,6 milhões de equipamentos de proteção individual, nomeadamente cerca de 600 mil máscaras, e “vão receber as que foram necessárias para a sua atividade”.

“A utilização de máscara ou de viseira tem a ver com as condições em que a atividade é desenvolvida”, disse ainda o ministro.

Para o presidente da ASPP, os polícias têm “todo o interesse além de viseira, usar a máscara” por “uma questão de saúde” e por ser mais prático.

Se os técnicos de saúde dizem que “só a viseira não é suficiente”, por isso o Governo “o mínimo que tem a fazer é apetrechar os polícias com máscaras reutilizáveis”, vincou.

Paulo Rodrigues disse ainda que, durante o estado de emergência, a viseira era suficiente, uma vez que nas operações stop se conseguia manter uma distância mínima.

Mas, na situação de calamidade e com o fim de estado de emergência, as operações são “muito mais complexas”, exigindo muitas vezes intervenção com os cidadãos, e as viseiras “não são práticas”.

Como exemplo, referiu que, na resolução de um desacato, a viseira “é a primeira coisa que vai saltar”.

Portugal está desde domingo em situação de calamidade devido à pandemia de covid-19, depois de 45 dias em estado de emergência, que vigorou entre 19 de março e 02 de maio.