Um grupo em fuga à PSP, entrou, esta sexta-feira, na escola básica do Bairro Operário, em Lagos, no Algarve, e envolveu-se numa troca de tiros com a PSP. Há pelo menos um ferido, avança o Jornal de Notícias (JN).

Os alunos estariam em período de aulas e não se terão apercebido de imediato do que estava a acontecer. Os funcionários deram-lhe indicações para que permanecessem nas salas, diz o jornal. O SAPO24 tentou contactar o comando de Faro para obter mais informações, mas neste momento não estão a prestar declarações. A escola básica do Bairro Operário, remete também as declarações para a diretora da escola que neste momento está indisponível.