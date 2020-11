"Na segunda-feira, foram testados 58 pessoas. Deste total, foram detetados 14 casos positivos em utentes, a que juntam mais dois positivos em funcionários", revelou, à Lusa, José Rodrigues.

De acordo com o responsável, os 18 utentes que testaram negativo estão isolados cada um em seu quarto e em alas separadas.

Cinco funcionarias que testaram positivo estão a cumprir isolamento profilático nos seus domicílios.

Há uma semana, morreram dois utentes do lar com cerca de 90 anos de idade, com outras patologias associada à covid-19.

Os responsáveis pelo lar acionaram o Plano de Contingência da instituição, criando circuitos covid e não covid no seu interior.

"O lar está a ser desinfetado todos os dias pelos bombeiros locais ", indicou o responsável.