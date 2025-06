Em comunicado, a comissão de utentes explica que este pedido de reunião visa obter informação clara e transparente sobre a situação do serviço, que afirma ser anormal, aferindo quais as reais causas.

A comissão de utentes quer ainda saber se existe algum plano de curto e médio prazo para resolver os problemas que “têm vindo a infernizar a vida dos utentes”.

Durante o mês de maio, a travessia fluvial entre o Seixal, no distrito de Setúbal, e o Cais do Sodré, em Lisboa, sofreu vários constrangimentos, quer no período da manhã quer no período da tarde.

As sucessivas supressões de barcos na ligação Seixal-Lisboa estão a levar utentes a desistir deste tipo de transporte e os que permanecem dizem sentir que não existe uma garantia diária de chegar a horas aos seus empregos.

Estes foram alguns dos sentimentos transmitidos à agência Lusa no início de maio por utentes do transporte fluvial entre as duas margens realizado pela Transtejo Soflusa, um tema que tem sido amplamente abordado nas redes sociais por vários passageiros, bem como por comunicados da Comissão de Utentes da ligação Seixal-Cais do Sodré e por declarações do autarca do Seixal.

Os protestos intensificaram-se com a alteração dos horários que entrou em vigor a 02 de maio, com o anúncio do reforço da operação 100% elétrica.

Em 05 de maio, a comissão de Utentes dos Transportes Públicos do Seixal emitiu um comunicado a criticar o novo horário do transporte fluvial, alertando que implicou o corte de duas ligações entre as duas margens no período da manhã.

“Além de manter exatamente o mesmo número de ligações em ambos os sentidos, seja nos dias úteis, seja aos sábados, domingos e feriados, conseguiu o feito de cortar uma ligação na ponta da manhã Seixal-Lisboa (Cais do Sodré) e outra Lisboa-Seixal”, referia a comissão em comunicado.

No dia 08 de maio, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, solicitou uma audiência à Transtejo Soflusa, “com a máxima brevidade”, para que sejam encontradas soluções para a perturbação do serviço fluvial entre o Seixal e Lisboa, estando a mesma agendada para o dia 11 de junho.

Hoje, a Transtejo anunciou no seu site nova perturbação de serviço às primeiras horas da manhã, “por motivo de constrangimentos técnicos na frota”.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é a empresa responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

Em 2024, a TTSL transportou na ligação fluvial entre o Seixal e Lisboa um total de 1.040.043 passageiros.