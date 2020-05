“Teremos condições para, com celeridade, resolver estes assuntos e estou certa que os nossos professores e os nossos dirigentes escolares irão conseguir dar a resposta necessária”, sublinhou Susana Amador, acrescentando que, desde o inicio da pandemia de covid-19, a resposta da comunidade escolar tem sido “admirável”.

Nas orientações enviadas para as escolas esta semana, a tutela previa a possibilidade de as turmas poderem ser divididas em dois grupos, para que haja menos alunos por sala, o que implicaria ter mais um docente. Também no caso dos professores que pertencem a grupos de risco, a tutela previa que estes ficassem a dar aulas a partir de casa estando na sala de aula um outro professor para dar apoio.

No entanto, o documento prevê ainda que as escolas possam optar por redistribuir o serviço docente, contratar professores ou "adotar outras estratégias que entendam ser mais adequadas" e, no parlamento, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, prometeu que seriam chamados mais docentes em caso de necessidade.

Questionada sobre se o processo de recrutamento de professores poderá não ser rápido o suficiente para responder às necessidades das escolas, seja pela ausência de docentes pertencentes a grupos de risco ou pela necessidade de dividir as turmas, Susana Amador considerou que esse não será um problema.

Segundo a explicação dada pela secretária de Estado, as escolas podem proceder à contratação de professores através das reservas de recrutamento semanais ou do regime de contratação de escola “que opera no prazo de quatro dias”.