Questionada pela agência Lusa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) informou que estão infetadas 56 pessoas, das quais 30 são profissionais (dos 520) e 26 são utentes.

Dos 26 utentes que tiveram teste positivo à covid-19, 16 pertencem à Unidade de Cuidados Continuados Integrados da associação, num universo de 219.

Entre os 16, um morreu e três estão hospitalizados.

Os restantes 10 utentes são da Unidade de Internamento da instituição, onde estão internadas 78 pessoas no total.

O surto começou no início de dezembro, mas intensificou-se na altura do Natal, registando já recuperados, cujo número a ARSLVT não especificou.

Desde o início da pandemia, Mafra, no distrito de Lisboa, regista 3.759 casos confirmados, dos quais 1.688 estão ativos, 2.028 recuperaram e 43 morreram, de acordo com o boletim epidemiológico do concelho hoje divulgado.