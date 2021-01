Dos 90 infetados, 76 são utentes e 14 são funcionários, afirmou Pompeu Balsa à agência Lusa.

As autoridades de saúde decidiram fazer esta semana testes de diagnóstico da covid-19 a um universo 189 pessoas, entre utentes e profissionais, depois de o provedor da instituição, Luís Rema, ter tido um teste positivo.

O delegado de saúde adiantou que os utentes infetados estão "relativamente bem" e a recuperar na instituição, apesar de alguns apresentarem "sintomas ligeiros", que antes dos testes, tinham sido associados a "efeitos secundários relacionados com a toma da vacina contra a covid-19".

Em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Alenquer informou que todos os utentes e profissionais foram vacinados no dia 19, com a primeira dose da vacina.

Já no lar da Santa Casa da Misericórdia da Merceana, no mesmo concelho, o número de infetados aumentou de 55 para 82, dos quais 68 são utentes e 14 são funcionários, disse Pompeu Balsa.

No âmbito dos testes de diagnóstico realizados pelo Instituto da Segurança Social aos funcionários do lar, vários foram testados no dia 15 e um deles teve resultado positivo.

Por isso, as autoridades de saúde decidiram testar todos os utentes e profissionais da instituição.

O delegado de saúde adiantou que o surto está "estável".

Nos dois casos, foram adotadas as regras previstas no plano de contingência elaborado no âmbito da pandemia de covid-19.

Desde o início da pandemia, Alenquer, no distrito de Lisboa, contabiliza 2.164 casos confirmados, dos quais 367 estão ativos, 1.762 recuperaram e 35 morreram, de acordo com o último boletim epidemiológico da Comunidade Intermunicipal do Oeste, região a que pertence o concelho.

