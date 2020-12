Jorge Nunes explicou à agência Lusa que, apesar de estarem infetadas três dezenas de pessoas do lar, o surto "está completamente controlado".

Em 18 de novembro, existiam cerca de 10 infetados na instituição, disse na ocasião o presidente da Câmara de Peniche, Henrique Bertino.

O surto começou nos funcionários e contagiou utentes.

Os primeiros trabalhadores infetados apresentaram alguns sintomas, o que levou as autoridades a testarem todos os utentes e funcionários, estando os restantes casos positivos assintomáticos.

Os utentes foram separados em função de terem teste positivo ou negativo e os funcionários com resultados positivos foram substituídos.

Desde o início da pandemia, Peniche contabiliza 408 casos confirmados, dos quais 110 estão ativos, 291 recuperaram e sete morreram, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, a que pertence este concelho do distrito de Leiria.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.580.721 mortos resultantes de mais de 69,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.373 pessoas dos 340.287 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.