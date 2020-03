Em comunicado, o Opart, que gere aqueles equipamentos culturais, explica que a medida é tomada "no quadro do esforço nacional de contenção do novo coronavírus".

Apesar da suspensão das atividades, o Opart refere que "honrará todos os compromissos financeiros assumidos com os seus trabalhadores e igualmente com companhias, artistas e técnicos independentes".

O público que tenha adquirido bilhetes para os espetáculos afetados por esta suspensão deverá contactar a bilheteira do Teatro Nacional de São Carlos, da Companhia Nacional de Bailado e dos Estúdios Victor Córdon.

No caso da Companhia Nacional de Bailado, são adiados os espetáculos "Planeta Dança" e "Dançar em tempo de guerra". No Teatro Nacional de São Carlos é afetada a produção "Trilogia das barcas", que tinha apresentação marcada para 03 de abril.