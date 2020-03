Segundo os vaticanistas do Messagero e do Fatto Quotidiano, o sumo pontífice fez na quarta-feira um teste, após a descoberta no mesmo dia de um caso de contaminação de um prelado que vive na mesma casa há anos.

Esta verificação foi feita a todas as pessoas que trabalham na Casa de Santa Marta, nomeadamente os secretários particulares do Papa.

Todos os testes ao coronavírus que provoca a covid-19 foram negativos, escrevem os dois jornais, citando fontes internas do Vaticano.

A informação não foi oficialmente confirmada pelo Vaticano, que nada comentou sobre um primeiro teste do Papa, no início do mês, quando Francisco teve sintomas de gripe, como com tosse, e cancelou compromissos.