Todas as escolas dos concelhos de Felgueiras e Lousada passam a estar encerradas devido ao foco do novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19, naqueles concelhos do distrito do Porto. Outros espaços públicos como ginásios, bibliotecas, piscinas e espaços culturais serão também encerrados por orientações das autoridades de saúde.