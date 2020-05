"É nossa intenção que a época balnear seja de 01 de julho a 31 de agosto", afirmou Carlos Bernardes, quando a época balnear era de 15 de junho a 15 de setembro, nos anos anteriores.

A viatura "Praia Segura", de reforço da vigilância em todo o litoral, vai, contudo, estar operacional de 15 de junho a 15 de setembro.

O autarca vai reunir-se na sexta-feira com concessionários das praias do concelho, Agência Portuguesa do Ambiente e Autoridade Marítima para definirem em conjunto as regras de funcionamento este ano das praias no atual contexto da pandemia.

O executivo municipal aprovou hoje isentar os estabelecimentos comerciais localizados das zonas balneares das taxas de ocupação do domínio hídrico.

A medida visa "auxiliar os proprietários de restaurantes, ‘snack-bares’ ou alojamentos turísticos a equilibrar a sua situação financeira", por ter sido "dos setores mais afetados desde o início do combate à pandemia", refere a proposta, a que a agência Lusa teve acesso.