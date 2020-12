“Há a lamentar a morte de uma idosa, que sofria de outras patologias, mas morreu hoje também infetada com covid-19, em consequência do surto”, disse à agência Lusa o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos, Carlos Lourenço.

O surto foi detetado na terça-feira da semana passada no lar Alcambar, na localidade de Cartaxaria, no concelho de Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, onde “27 utentes e sete funcionários estão infetados”, precisou o provedor.

Os 27 utentes “estão a cumprir isolamento no lar, juntamente com alguns funcionários que optaram por também ali cumprir quarentena, tendo inclusive passado o Natal com os idosos”, explicou Carlos Lourenço.

De acordo com o provedor, “foram testadas todas as pessoas ligadas ao lar, sendo que apenas três utentes e sete funcionários tiveram resultado negativo”.

Carlos Lourenço assegurou ainda que “foram tomados todos os cuidados e criadas alas separadas para os utentes infetados e os não infetados”, aguardando-se agora a realização de novos testes para “avaliar o evoluir da situação”.

O concelho de Arruda dos Vinhos tem atualmente 103 casos ativos, de acordo com o último boletim de situação epidemiológica, publicado na segunda-feira pela Câmara.

Desde o início da pandemia registaram-se no concelho 431 casos de infeção, dos quais 322 pessoas recuperaram. Até segunda-feira havia a registar seis mortes, a que se junta hoje o falecimento da idosa que se encontrava no lar.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.775.272 mortos resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.751 pessoas dos 400.002 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.