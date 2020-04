Numa nota publicada no seu ‘site’, a Universidade do Porto (U. Porto) adianta que a campanha, promovida pela UPdigital, pretende “motivar a comunidade académica, assim como as empresas de perfil tecnológico [e outros interessados a título individual], a doar equipamentos – ainda que funcionais – de que já não precisem”.

Assim, através da recolha de computadores portáteis, ‘desktops’, ‘tablets’ e outros equipamentos tecnológicos, o objetivo da iniciativa é “garantir que o ensino à distância chega a todos os estudantes” da Universidade do Porto, mas também de outras escolas da cidade do Porto.

Citado na nota, Fernando Silva, vice-reitor da U.Porto com os pelouros da Universidade Digital, Qualidade e Melhoria Contínua, explica que, depois de recolhidos, os equipamentos vão ser “recondicionados e adequados para garantir as necessidades dos estudantes”.

“É muito importante que, por falta de meios, nenhum estudante seja deixado para trás, perca oportunidades e não possa desenvolver todo o seu potencial. É função de toda uma sociedade desenvolvida como a nossa evitar que tal aconteça”, considera.

A iniciativa, que “nasceu como esforço para ajudar os estudantes da U.Porto” e começou por contar com o apoio das faculdades e associações de estudantes, “rapidamente ultrapassou as fronteiras da Universidade”.

“O município do Porto, através da Associação Porto Digital, contactou-nos com a mesma iniciativa, mas mais alargada, convidando-nos a juntarmos esforços para satisfazer necessidades ainda mais evidentes de estudantes das escolas do Porto”, refere o responsável.

Relativamente ao número de equipamentos necessários, Fernando Silva prevê que, face às “necessidades que são conhecidas nas escolas do Porto”, o ideal seria recolher “algo como 500 portáteis”.

“Seria um sinal de que poderíamos ajudar o município a suprir as necessidades de muitos estudantes desfavorecidos das escolas da cidade”, refere o vice-reitor, adiantando ter também ainda pedidos de faculdades para as quais a iniciativa tem “10 portáteis para corresponder” às necessidades.

Segundo a nota, a recolha do material está a ser feita junto das faculdades, no entanto, quem estiver interessado em ceder os equipamentos também o pode fazer, entregando-os na Reitoria da Universidade do Porto ou na Faculdade de Engenharia (FEUP), combinando antecipadamente a entrega.

Os portáteis solicitados pela iniciativa devem ter “um tempo de utilização inferior a 10 anos, estar funcionais e possuir, pelo menos, 4GB de RAM, um processador Intel core duplo ou equivalente, e uma webcam”.

“Todos os equipamentos recolhidos e que não sejam necessários dentro da comunidade da U.Porto serão canalizados para a Porto Digital, que fará a distribuição pelas escolas da cidade”, conclui a nota.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Portugal regista 735 mortos associados à covid-19 em 20.863 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.