"Em fevereiro cerca de 17.000 bombeiros receberam a [primeira toma da] vacina da AstraZeneca - antes de qualquer membro do Governo, o que foi justíssimo - e esses começarão dentro de poucos dias a receber a segunda dose", começou por referir Eduardo Cabrita em Santa Maria da Feira, à margem das comemorações do centenário da corporação local.

Depois, acrescentou: "Entretanto, foram incorporados [no plano de imunização] mais 9.000 bombeiros que, identificados pelas [respetivas] associações, serão agora vacinados em função das suas idades, fundamentalmente com a vacina da Pfizer".

Realçando que esses agentes da proteção civil representam "a primeira função essencial do Estado a ser vacinada", o governante afirmou que os bombeiros continuam a ser "prioritários" no calendário nacional de vacinação e que o agendamento das respetivas imunizações contra o vírus SARS-CoV-2 está a ter em conta o próprio calendário da atividade das corporações em que trabalham.

O processo envolve, por isso, uma "estreita articulação com a Liga dos Bombeiros Portugueses", já "para garantir que, no início da fase normalmente mais crítica do combate a incêndios, todos terão pelo menos a primeira dose tomada".

De acordo com a agência noticiosa francesa AFP, a covid-19 já provocou quase 3,2 milhões de mortes em todo o mundo, na sequência de mais de 151,3 milhões de casos de infeção desde a descoberta do vírus SARS-CoV-2 em dezembro de 2019.

Em Portugal, o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde indica que a pandemia já causou 16.976 óbitos entre 836.947 infeções confirmadas.