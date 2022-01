A vacinação contra a covid-19 de crianças entre os cinco e os 11 anos nos Açores arrancou esta tarde na ilha de São Miguel, nas Portas do Mar, alargando-se no decorrer da semana à maioria do arquipélago.

Pedro Marques, de 11 anos disse à Lusa que levar a vacina foi “na desportiva”, sustentando que é para "o bem de todos", mas confessou ter chegado ao centro “um pouco ansioso”.

A mãe, Carlota Pereira, disse que não teve dúvidas na opção de vacinar o filho.

“O que podermos, devemos fazer para proteger e ajudar na proteção dos outros”, disse, salientando que, “lá em casa todos” os adultos tomaram a vacina contra a covid-19, faltando apenas os mais novos.

Duas personagens da Disney ajudam a animar o centro de vacinação, entre os sorrisos das crianças, mas alguns choros, por causa "da agulha".

Os irmãos Nicolau e Ema chegam juntos, com os pais, que afirmaram que um filho "está mais nervoso do que o outro".

"A pica dói", dizia Nicolau Tavares, de oito anos, antes de tomar a vacina.

“Eu não tenho medo. Não estou nervosa", respondia-lhe a irmã, Ema Tavares, sete anos.

Sentada ao colo da mãe, na área do recobro, e já vacinada Matilde Nunes, 11 anos, contou que não estava com receio.

"Já tomei a vacina. Estou bem. Agora tenho de esperar meia hora", referiu à Lusa.

Também para a mãe de Matilde hoje foi o dia de tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19.

"Ela é que fez a escolha para tomar a vacina. Eu concordei, pois todos em casa já levaram. Hoje também foi a minha primeira dose, porque estive grávida", explicou Sara Nunes.

O presidente do conselho de administração da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel (USISM), Pedro Santos, adiantou à Lusa que o centro de vacinação das Portas do Mar, na cidade de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, tem capacidade para "a vacinação entre 400 a 500 crianças durante o período da tarde".

"Temos programado para a tarde de hoje e para sexta-feira um número aproximado de 400 crianças a 500. Estamos a ver se limitamos às 400, porque a inoculação das crianças demora mais do que nos adultos, pois é preciso ter mais atenção nestas situações", explicou o responsável.

Pedro Santos salientou, no entanto, que no arranque da vacinação "o feedback é positivo".

"Temos cerca de 400 pessoas agendadas. A adesão é boa e os pais estão a aderir, o que é positivo para a comunidade em termos de saúde publica", frisou.

Quanto aos moldes em que funcionará a inoculação desta faixa etária das crianças na próxima semana, em São Miguel, Pedro Santos referiu que "vai depender da avaliação que será feita" à adesão verificada e aos agendamentos que possam existir, lembrando que continua a vacinação dos adultos.

De acordo com o planeamento divulgado esta semana pelo Governo Regional dos Açores, o centro de vacinação das Portas do Mar vai vacinar crianças dos concelhos de Ponta Delgada e Lagoa, entre as 13:00 e as 19:00 de hoje, repetindo a iniciativa na sexta-feira no mesmo horário e no sábado entre as 09:00 e as 19:00.

Também no concelho da Ribeira Grande, no Pavilhão Fernando Monteiro, a vacinação arrancou hoje, entre as 13:00 e as 18:00, repetindo-se no mesmo horário na sexta-feira e no sábado entre as 09:00 e as 18:00.

Nos restantes concelhos da ilha de São Miguel, a vacinação de crianças será feita nos centros de saúde igualmente em horários específicos.

Na ilha Terceira, a vacinação de menores de 12 anos arranca na quinta-feira, em regime de casa aberta.

Em Angra do Heroísmo, o processo terá lugar no pavilhão multiúsos da Vinha Brava, na quinta e na sexta-feira, entre as 08:30 e as 19:00, sendo retomado nos dias 26 e 27, no mesmo horário.

Na Praia da Vitória, a vacinação ocorrerá no pavilhão de artes marciais, na quinta e na sexta-feira, entre as 08:00 e as 14:00, sendo retomado no dia 25, no mesmo horário.

Segundo a Direção Regional da Saúde, foram vacinadas contra a covid-19 nos Açores mais de 9.000 crianças entre os 12 e os 15 anos.

Os Açores são a última região do país a iniciar a vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos contra a covid-19.