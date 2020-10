“Acabo de ser informada de que um membro da minha equipa acusou positivo para a covid-19 esta manhã. Eu própria tive um teste negativo, mas como precaução deixo imediatamente o Conselho Europeu para entrar em isolamento”, declarou Ursula von der Leyen, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Antes da sua participação na cimeira de chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE), que decorre entre hoje e sexta-feira em Bruxelas, Ursula von der Leyen esteve esta manhã reunida com o primeiro-ministro português, António Costa, que lhe entregou o primeiro esboço do Plano de Recuperação e Resiliência português.

Ursula von der Leyen já tinha estado em isolamento no início do mês depois de ter participado no Conselho de Estado, em Portugal, onde também se verificou um caso positivo de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo.

Em Portugal, morreram 2.128 pessoas dos 93.294 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.