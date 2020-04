Numa missiva dirigida à ministra, Maria das Dores Meira, que é presidente da Câmara de Setúbal, pede a Marta Temido que interceda no sentido de “ajudar a resolver uma situação” que considera “de falta de respeito, de todo inaceitável, que é a ausência permanente da representação da ARSLVT (Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo) nesta Comissão Distrital”.

“Esta ausência limita a informação, assim como a latitude das decisões e da ação de resposta ao nível de todo o distrito, assim como a articulação de todos os atores que estão no terreno”, acrescenta a missiva divulgada em nota de imprensa.

Na carta, a presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Setúbal sublinha que o comportamento da representação da ARSLVT “contrasta com a posição correta e colaborativa da ARS Alentejo Litoral, assim como com a forma, a todos os títulos excecional, como o sistema de saúde está a responder nesta situação de emergência nacional a todos os portugueses, a partir da orientação, quer da administração, quer do Governo”.

Maria das Dores Meira adianta que a Comissão Distrital de Proteção Civil de Setúbal “tem vindo a desenvolver uma notável atividade com um profundo envolvimento no combate à pandemia” do novo coronavírus, “no quadro das orientações e medidas do estado de emergência, do Plano Distrital de Emergência, bem como de todas as diretivas emanadas até ao momento pela Direção-Geral da Saúde, em articulação com todos os municípios e restantes agentes de proteção civil”.