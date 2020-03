“Dos contactos mantidos com as autoridades de saúde competentes, não existem razões de saúde pública que justifiquem o encerramento de instalações nas instituições de ensino superior. O CCISP aguardará pelos resultados da reunião entre o Governo e o Conselho Nacional de Saúde Pública agendada para o dia 11 de março [quarta-feira], e agirá em conformidade com as orientações emanadas da mesma”, refere o CCISP, em comunicado.

O Conselho refere que “tem vindo a acompanhar de uma forma permanente e constante a evolução do Covid-19 em Portugal”.

“As decisões dos dirigentes máximos das IES [Instituições de Ensino Superior] são ancoradas na melhor evidência disponível, na análise casuística dos riscos associados e nas orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e das autoridades de saúde local, tendo em atenção a responsabilidade social que as pauta”, frisa o CCISP.

A nota acrescenta que “os membros do CCISP têm os seus planos de contingência ativos, aplicando todas as medidas necessárias para lidar com as situações identificadas, devidamente articuladas com as autoridades de saúde competentes”.