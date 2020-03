Numa audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, João Pedro Matos Fernandes afirmou que "todas as empresas têm os seus planos para os trabalhadores e utentes", condicionando o acesso às suas instalações para proteger os trabalhadores e fazendo "uma desinfeção muito mais intensa" nas carruagens de metro, comboio, autocarros e barcos.

Os únicos dois casos suspeitos surgidos no Metro do Porto foram despistados como negativos e mesmo um falso alarme na estação do Bolhão, onde um homem se apresentou com sintomas de possível infeção, levou a que a estação "estivesse fechada e fosse desinfetada durante duas horas", referiu o governante com a tutela dos transportes.

O deputado do CDS-PP João Gonçalves Pereira considerou que "não é uma resposta satisfatória" dizer que as empresas estão a aplicar planos de contingência.

"Os comboios, metros e barcos estão cheios, a abarrotar", notou o deputado, salientando que apesar de não haver casos reportados entre trabalhadores, "nos transportes há uma responsabilidade efetiva do Estado".

João Pedro Matos Fernandes assinalou que já se nota que há "uma ligeira redução da procura" por causa das restrições adotadas por escolas, universidades, museus e cancelamento de grandes concentrações de pessoas, como acontecimentos culturais ou desportivos.