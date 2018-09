A Unidade de Saúde Familiar (USF) de Paredes entrou hoje em funcionamento e está dimensionada para atender 7.600 utentes, informou a Administração Regional de Saúde do Norte.

De acordo com um comunicado enviado à Lusa, a entrada em funcionamento da nova USF "permite que no concelho de Paredes não existam utentes sem equipa de saúde familiar".

"Esta USF, que está sediada em instalações devidamente requalificadas, vai dispor de uma equipa de saúde familiar composta por quatro médicos especialistas em medicina geral e familiar, quatro enfermeiros de família e três secretários clínicos, o que, desta forma, lhe permite atribuir equipa de saúde familiar a toda a população inscrita", lê-se no comunicado.

A USF de Paredes vai permitir a "vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases da vida, a saúde da mulher, a saúde do recém-nascido, da criança, do adolescente, do Adulto e do Idoso.

Cuidados em situação de doença aguda, acompanhamento clínico das situações de doença crónica e patologia múltipla, desenvolvimento do modelo de enfermeiro de família e cuidados no domicílio são outros serviços garantidos pelo equipamento que hoje entrou em funcionamento.