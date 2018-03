O trabalho foi desenvolvido a pensar em Lisboa, Porto e Aveiro, cidades onde os cientistas do grupo de investigação em tecnologia dos transportes do Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) analisaram, ao detalhe, mais de 4.400 acidentes que envolveram peões e ciclistas, ocorridos entre 2012 e 2015.

O modelo matemático parte de dados fornecidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e visa contribuir para a prevenção de acidentes com peões e ciclistas.

Os investigadores do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA) do DEM esperam que possa ser “uma ferramenta útil para entidades e autoridades locais e regionais, no sentido em que permite planear o reforço de medidas de segurança rodoviárias, consoante as especificidades de cada cidade”.

Dos 4.439 acidentes com peões e ciclistas analisados, 7% ocorreram em Aveiro, 29% no Porto e 64% em Lisboa.