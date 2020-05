A criança, de 9 anos, está desaparecida desde a manhã de quinta-feira e é desde então procurada, sem que tenha até agora sido encontrada qualquer pista.

Fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR disse à Lusa que a previsão era que as buscas terminariam ao final do dia mas acrescentou que “provavelmente vão continuar durante a noite”, sem uma hora para terminarem.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil participam nas buscas, ao final de dia de hoje, 70 operacionais, com 25 viaturas.

A Polícia Judiciária (PJ), que está a investigar o caso, já disse que em 2018 a criança tinha desaparecido de uma outra casa onde a família residia no concelho, tendo sido depois encontrada pelas forças policiais.