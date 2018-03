"Não achamos admissível que, de repente, haja notícias de um facto consumado, aparentemente, sem que os responsáveis políticos que tutelam a Santa Casa da Misericórdia nos digam como e porquê é que a Santa Casa entra no capital do Montepio", questiona Assunção Cristas.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), Edmundo Martinho, revelou hoje que a instituição vai entrar no capital da Caixa Económica do Montepio Geral, adiantando, numa entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, que o negócio será fechado nas próximas semanas.

À saída de uma iniciativa no Colégio Marista da Parede, concelho de Cascais, a líder centrista argumentou que "tem de haver uma responsabilidade política ao mais alto nível por parte do ministro Vieira da Silva, mas também por parte do primeiro-ministro nesta matéria".

"A nossa reação é de estupefação, de indignação, porque no local próprio, que é o parlamento, as perguntas são feitas e não são respondidas, e, de repente, as notícias dão os factos como consumados, como se a Santa Casa atuasse por sua conta própria, sem ter de prestar contas ao Governo ou receber indicações por parte do Governo numa matéria tão sensível quanto esta", defendeu Assunção Cristas.

Segundo Edmundo Martinho, a entrada da SCML está "em linha com o que a própria associação mutualista decidiu na semana passada de autorizar a direção da mutualista a alienar até 2% do seu capital", entrando com outras misericórdias e Instituições Particulares de Segurança Social (IPSS) para alcançar o investimento necessário.

O valor a entregar pela SCML pode chegar no máximo aos 30 milhões de euros, ou seja 4% do ativo da instituição, acrescentou.

A presidente do CDS questiona, desde logo, como se apuraram os valores em causa: "Faz sentido este valor? A dada altura nós ficamos na dúvida sobre sequer qual é o objetivo. É a Santa Casa puder vir a influenciar as decisões do Montepio? O que é que está por detrás disto?", Interroga-se.

"Para nós, é tudo menos claro e, nesta matéria não podem ficar equívocos, além do mais com o setor da banca, com tantos problemas que deu nos últimos anos. Se há aqui algum problema, que seja visto e seja resolvido, mas não desta forma, em que não se percebe quais são os interesses em jogo, porque estes valores, qual é a razão da entrada", sustentou.

Além das interrogações, Assunção Cristas tem a posição de princípio de não aceitar que "dinheiro público, que vem do jogo social para afetar a ação social", seja destinado a um banco, "eventualmente para resolver problemas desse mesmo banco".