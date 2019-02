Assunção Cristas justificou a moção de censura, que é debatida esta quarta-feira pelo parlamento, com “o esgotamento” do executivo, “incapaz de encontrar soluções” para o país e de só estar a pensar “nas próximas eleições”.

Após a conferência de imprensa de Cristas, demorou pouco menos de duas horas, até às 18:00, para se perceber pela posição do PS, PCP e BE qual o destino da moção de censura intitulada “Recuperar o futuro”. Mesmo que, em teoria, o PSD se abstivesse, o chumbo era o destino, dado que para ser aprovada precisaria 116 votos a favor.

A aprovação da moção de censura implicaria, constitucionalmente, a queda do Governo.

No parlamento, sucederam-se as declarações do PCP e do BE – votavam contra. O PEV remeteu a posição para o fim de semana, mas no sábado também alinhou no voto contra. O PS, naturalmente, vota contra.

O PSD reservou para mais tarde uma resposta definitiva e o apoio à moção do CDS apenas foi confirmado na segunda-feira de manhã, passados três dias depois de Assunção a anunciar.

O anúncio da moção foi feito na sexta-feira, véspera de duas convenções partidárias - uma europeia, do PS, para divulgar o nome de Pedro Marques para cabeça de lista às eleições de maio, e outra, nacional, do PSD, para discutir propostas para as legislativas de outubro – e a dois dias de uma remodelação governamental, decorrente das escolhas dos socialistas para as europeias, noticiada há semanas pelos jornais.