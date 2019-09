O desafio foi lançado pelo Ministério da Saúde e visa prestar uma homenagem ao SNS, no dia em que se assinalam os 40 anos da publicação em Diário da República da Lei n.º 56/79 que criou aquele serviço.

Segundo os promotores, no âmbito da iniciativa, "três monumentos nacionais irão permanecer iluminados na noite de domingo com as cores da bandeira nacional".

Além do Cristo Rei, considerado um icónico miradouro sobre as duas margens do rio Tejo, também os municípios de Coimbra e de Braga "não quiseram deixar de assinalar a efeméride e associaram-se às várias iniciativas nacionais com que se assinalam os 40 anos do SNS", lê-se no comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, em Coimbra, o 40.º aniversário do SNS será celebrado através da iluminação do edifício dos Paços do Concelho com as cores da bandeira nacional.