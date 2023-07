A cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que neste mês de julho estão a percorrer as paróquias do Patriarcado de Lisboa, vão ser transportados na tarde do sábado da JMJ num barco varino e descarregado por jovens avieiros devidamente trajados, explicou Rui Mira, responsável pelo Stella Maris-Moita do Ribatejo (Apostolado do Mar), na diocese de Setúbal, entidade organizadora do Festival Marítimo, citado pela agência Ecclesia.

O Festival Marítimo da JMJ 2023 pretende, entre 02 e 05 de agosto, apresentar “vivências, tradições e culturas”, como “os avieiros com o seu folclore, as charangas que animam qualquer festa, uma recriação histórica e uma amostra da construção naval”.

A base será a Doca da Marinha e o Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, com a iniciativa a proporcionar aos peregrinos a possibilidade de passearem no Tejo a bordo de embarcações tradicionais, bem como conhecerem a sua cultura e a sua história.

Rui Mira adiantou à Ecclesia que a organização tem já 30 embarcações típicas inscritas para a procissão/ desfile que transportará os símbolos até ao local da vigília e da missa final da JMJ.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.