A ideia, autorizada por despacho da comissão executiva dos CTT, partiu da direcção comercial da empresa de serviços postais e foi articulada com a direcção de filatelia e o Partido Socialista.

O secretário nacional do PS para a administração, Luís Patrão, disse ao SAPO 24 que esta foi "uma proposta dos CTT Correios que o partido decidiu aceitar, cabendo-lhe o chamado inteiro postal e um carimbo do 1.º dia".

Fonte oficial dos CTT adianta que o custo do selo é o equivalente ao "valor da tarifa nacional em vigor para cada postal", tendo sido "pago pelo cliente".

Luís Patrão refere ainda que "o inteiro postal, com o referido selo e com uma mensagem escrita do secretário-geral do PS, António Costa, foi remetido por via postal a todos os militantes socialistas, correndo naturalmente os encargos da impressão e da remessa por conta do partido".

Os CTT recordam que "em 2021 lançámos uma emissão filatélica comemorativa dos 100 anos do PCP ". A diferença é que, há dois anos, a proposta foi feita pelo Partido Comunista Português ao CTT e não o contrário.

No caso dos 100 anos do Partido Comunista, a data foi assinalada com uma emissão com dois selos e um bloco filatélico. Um dos selos mostra a entrega no Supremo Tribunal de Justiça do processo para a formalização da legalização do PCP, na delegação da direcção do partido, integrada por Álvaro Cunhal, Octávio Pato, Sérgio Vilarigues, Dias Lourenço e Pedro Soares, acompanhados pelo advogado comunista Lopes de Almeida.

Outro selo mostra o congresso do PCP de 29 de novembro a 1 de dezembro de 2008, no Campo Pequeno, em Lisboa. Já no bloco filatélico está presente o comício da XIV Festa do Avante, a primeira na Quinta da Atalaia, realizada nos dias 7, 8 e 9 setembro 1990, e o primeiro número do jornal Avante, de 15 de fevereiro 1931, e o primeiro comunicado do PCP, de julho de 1921.

Esta emissão filatélica é composta por dois selos com o valor facial de 0,53€ e 1,00€ e com uma tiragem de 100 mil exemplares cada, um bloco filatélico com um selo no valor de 2,50€ e uma tiragem de 35 mil exemplares. O design dos selos esteve a cargo do Atelier Folk Design.

Os CTT garantem que "será feita a mesma proposta a todos os [partidos] que completarem 50 anos", o que acontecerá já em 2024 no caso do PSD (6 de maio de 1974) e do CDS (19 de julho de 1974).