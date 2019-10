“Neste momento temos 'calma tensa' na fronteira desde as 03:00 (00:00 em Lisboa) disse o porta-voz das FDS, Kino Gabriel, que localizou confrontos em Sere Kanye (Ras al Ain) e Tal Abiad.

“Muitos civis foram mortos ou ficaram feridos nos bombardeamentos contra as cidades e povoações da fronteira, incluindo mulheres e crianças”, disse ainda a mesma fonte, sem precisar um número provisório de vítimas mortais.

Anteriormente, as FDS, lideradas pelos curdos das Unidades de Proteção do Povo (YPG), tinham referido a morte de pelo menos oito pessoas, entre as quais cinco civis, no início do ataque da Turquia contra território sírio.

A organização adiantou igualmente que elementos do grupo radical Estado Islâmico atacaram civis na zona sul de Ras al-Ain, mas as forças policiais curdas conseguiram fazer recuar a agressão.

Tal Abiad e Ras al-Ain são pontos situados na linha de fronteira que Ancara pretende controlar tendo, por isso, lançado na quarta-feira a terceira ofensiva militar desde 2016.

Nesta área que a Turquia chama “zona segura”, o governo de Ancara pretende concentrar os milhões de refugiados sírios que se encontram em território turco desde que começou a guerra civil na Síria em 2011.

Outro dos pontos alvo dos ataques nas últimas 24 horas pela Turquia foi Qamishli, uma das cidades mais densamente povoadas do território que os curdos-sírios controlam no norte da Síria.

Nesta cidade o regime de Damasco controla a zona do aeroporto.

A Turquia lançou a ofensiva militar depois de os Estados Unidos terem anunciado no domingo que as tropas norte-americanas na região, que prestavam apoio militar às milícias curdas contra o Estado Islâmico, iam retirar-se do teatro de operações.