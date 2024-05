Prima Facie é na realidade a expressão jurídica latina que significa: À primeira vista. Já a peça pretende ser simultaneamente um monólogo e um thriller jurídico.

Esta é uma das mais reconhecidas peças dos últimos anos, sendo um exame intensivo sobre poder, consentimento e lei que arrecadou vários prémios e nomeações, destacando-se os Tony, Lawrence Olivier, What’s on Stage, Drama Desk, Evening Standard e Australian Writers’ Guild.

"Teresa é uma brilhante jovem advogada. Proveniente de uma família humilde de classe trabalhadora, trilhou a sua ascensão por exclusividade do seu próprio mérito e trabalho, estabelecendo-se como uma dotada advogada de defesa. Defende, contrainterroga e ganha caso após caso consecutivamente. Um evento inesperado obriga-a a confrontar as linhas onde o poder patriarcal da lei, o ónus da prova e a moral divergem, num cruzamento onde a emoção e a experiência colidem com as regras do jogo", avança a sinopse.

Prima Facie estreou em 2019 no Griffin Theatre, em Sydney, e mais tarde fez uma digressão pela Austrália em 2021. Foi depois apresentado no West End de Londres em 2022 e chegou à Broadway em 2023.

Em 2020 ganhou o prémio Australian Writers’ Guild Award for Drama, o David Williamson Award for Outstanding Theatre Writing e o Major Australian Writers’ Guild Award em todas as categorias de teatro, cinema e televisão.

Em 2022 foi nomeado para cinco prémios Lawrence Olivier, tendo arrecado o de melhor peça e melhor atriz para 4 Tonys em 2023, onde Jodie Comer ganhou, mais uma vez, o galardão de melhor atriz. No mesmo ano o espetáculo foi nomeado para mais de 20 prémios, tendo sido reconhecido com o de melhor peça e melhor atriz nos What’s on Stage e o de melhor atriz dos Drama Desk e Evening Standard.

Suzie Miller é uma dramaturga e argumentista contemporânea, vencedora de diversos prémios internacionais. Gosta de histórias humanas complexas que frequentemente versam a injustiça. Trabalha em Londres, no Reino Unido, e em Sydney, na Austrália, mas a sua obra tem sido apresentada em todo o mundo. Tem formação em direito e ciência dos direitos humanos, e licenciou-se em dramaturgia no National Institute of Dramatic Art, na Austrália.

Ao texto da autora internacional junta-se encenação Tiago Guedes e a tradução Ana Sampaio.

Esta é mais uma produção da Força de Produção que cujos bilhetes já estão à venda com o custo de 20 euros e podem ser adquiridos aqui.