Em 13 de outubro, o ator canadiano, de 90 anos, tornou-se na pessoa mais velha a voar para o espaço, ao embarcar na nave New Shepard, da empresa Blue Origin, com a qual passou a barreira que separa o limite da atmosfera terrestre e o espaço.

O convite para seguir no curto voo de 10 minutos e 17 segundos partiu do fundador da Blue Origin, o magnata norte-americano Jeff Bezos, que poucos meses antes, em julho, se estreou nas viagens espaciais juntamente com o mais novo turista, Oliver Daemen, um estudante holandês de 18 anos, filho de um milionário que lhe ofereceu o lugar que tinha comprado por milhões de dólares num leilão com fins beneméritos.

A data escolhida por Jeff Bezos para o primeiro voo da Blue Origin com pessoas a bordo não foi ao acaso: em 20 de julho completaram-se 52 anos sobre a chegada do primeiro homem à Lua, o também norte-americano Neil Armstrong.

Bezos não foi o primeiro empresário a estrear-se este ano nas viagens de turismo espacial.

Antes dele, só o patrão da Virgin Galactic, o multimilionário britânico Richard Branson, que em 11 de julho cumpriu uma experiência semelhante de microgravidade, por alguns instantes, a bordo do avião VSS Unity.

A Virgin Galactic está determinada em começar com as viagens comerciais propriamente ditas em 2022, enquanto a Blue Origin prometeu antecipá-las para o que resta de 2021.

O despique entre as empresas aeroespaciais instalou-se.

Em setembro, numa missão um pouco mais ambiciosa, a SpaceX, do multimilionário Elon Musk, enviou quatro turistas espaciais durante três dias para a órbita da Terra.

O também multimilionário Jared Isaacman, de 38 anos, comandou a missão e Hayley Arceneaux, de 29 anos, uma sobrevivente de cancro e assistente médica num hospital pediátrico, tornou-se na pessoa mais jovem a voar para o espaço orbital.

A SpaceX, que enviou em 2020 os primeiros astronautas para a Estação Espacial Internacional pondo termo à dependência dos norte-americanos do transporte russo, tem igualmente previstos outros voos de turismo espacial, devendo o próximo realizar-se em 2022, com três homens de negócios a bordo.

Em março, o excêntrico milionário japonês Yusaku Maezawa comprou oito bilhetes para pessoas do mundo inteiro o acompanharem numa viagem à volta da Lua, prevista para 2023.

O empresário, fundador da ZozoTown, uma plataforma de vendas 'online' de artigos de moda, a maior do Japão, foi o primeiro cliente privado a reservar um lugar no voo operado pela SpaceX. O montante pago não foi revelado.

Em 08 de dezembro, Yusaku Maezawa viajou até à Estação Espacial Internacional graças a uma parceria entre a agência espacial russa Roscosmos e a Space Adventures, empresa norte-americana que vende exclusivamente voos nas naves Soyuz da Roscosmos com destino à "casa" dos astronautas, que não recebia turistas desde 2009.

Entre o rol de cerca de 100 tarefas que o empresário japonês elencou para fazer durante a sua estada de 12 dias na órbita da Terra constava jogar badminton.