O comediante Dave Chapelle foi atacado por uma pessoa do público durante a gravação de um especial para a Netflix, segundo a BBC.

Um homem, que estava a assistir ao espetáculo, subiu ao palco e agrediu o comediante, segundo relatos de vários espetadores nas redes sociais.

Depois do incidente, Dave Chappelle regressou ao palco do festival "Netflix Is A Joke" ileso e sugeriu que o agressor era um homem transexual.

De acordo com a BBC, o comediante tem sido muito criticado por piadas que foram consideradas transfóbicas no ano passado, incluindo no documentário especial da Netflix "The Closer".

Chris Rock, recentemente agredido por Will Smith na cerimónia dos Óscares, brincou com a situação e disse: "Era o Will Smith?". Jamie Foxx admitiu que pensou que o incidente "fazia parte do espetáculo".

O Daily Mail indica que o ator e músico Jamie Foxx, que estava a assistir ao espetáculo, correu para o palco juntamente com os seguranças, por forma a restringir o agressor, que acabou por necessitar de assistência médica, tendo sido transportado para um hospital com um braço partido.