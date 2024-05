Revê aqui o episódio especial sobre “Fallout”. O vídeo foi gravado durante a transmissão em direto na Twitch da Worten.

No passado dia 14 de maio, a Mariana, o João e o Miguel fizeram a sua estreia na plataforma Twitch, num episódio especial que resultou de uma parceira com a Worten, a loja que “tem tudo e mais não sei o quê”.

Durante a transmissão em direto, os anfitriões do podcast Acho Que Vais Disto falaram de “Fallout” em particular, das adaptações de videojogos em geral, e, amiúde, um espectador atento venceu um passatempo e no final foi recompensado com uma cópia do jogo The Last of Us: Part I para a PlayStation 5.

Mas, afinal, do que versa esta série que tanto deu que falar nos últimos tempos? Ora, “Fallout” mergulha-nos numa fascinante incursão num mundo pós-apocalíptico que cativou várias gerações de gamers (o primeiro jogo saiu em 1997). Mais concretamente, a história desenrola-se num futuro retrofuturista após uma guerra nuclear ter devastado a civilização tal como a conhecemos. Ou seja, estamos no ano 2296 e há robôs falantes e inteligência artificial absurdamente avançada, mas os computadores e a tecnologia em geral pararam nos anos 50.

Assim, na série, acompanhamos três personagens que se juntam pela jornada da vida: Lucy (Ella Purnell), uma sobrevivente privilegiada de um abrigo subterrâneo com uma alma otimista e entusiasta, mas que é obrigada a subir até à superfície e conhecer uma realidade que lhe é completamente desconhecida; Maximus (Aaron Moten), um jovem soldado que ascende ao posto de escudeiro numa fação militarista com fatos estilo Iron Man e que fará tudo o que for preciso para atingir os objetivos da irmandade e fazer cumprir a lei e a ordem no deserto; e Ghoul (Walton Goggins), um caçador de prémios ambíguo que guarda dentro de si duzentos anos de sobrevivência.

Ao longo dos oito episódios, os fatos Vault-Tec e as Nuka-Colas aqueceram certamente o coração dos gamers que conhecem a história original via videojogos, mas a verdade é que a série agradou em toda a linha e vive bem por ela própria. Tanto que fãs, críticos e público abraçaram esta aventura dos que têm e dos que não têm, num mundo onde não há quase nada para ter. Por isso, não espanta que a Prime Video se apressasse a anunciar a segunda temporada.

Na rubrica Créditos Finais, falámos sobre The Last of Us (HBO Max), Bodkin (Netflix) e da carreira de Kevin Hart.