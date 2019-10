No programa da TSF “Almoços Grátis”, David Justino disse esperar que essa decisão seja no sentido da continuidade de Rui Rio à frente do PSD, mas acrescentou não querer entrar “no domínio privado de alguém que só está na política porque quer ser útil e não precisa dos cargos políticos para sobreviver”.

“Daquilo que conheço há muitos anos do dr. Rui Rio, não é um desistente, não é pessoa que à primeira dificuldade encosta ao lado”, afirmou.

“Aguardamos com a maior das calmas que, aquilo que é a decisão pessoal do dr. Rui Rio, se possa tornar pública. Espero que não vá demorar muito mais tempo, hoje irá ouvir a Comissão Política Nacional, como é de bom tom que o faça, e a seguir com certeza irá tomar a sua posição, se é que já não a tem tomada, mas se a tem é pessoal e fica no seu foro íntimo”, assinalou.

David Justino defendeu que o PSD deve respeitar calendários e mandatos, frisando que, segundo os estatutos, o próximo Congresso deverá realizar-se em fevereiro, antecedido de eleições diretas para a escolha do presidente em janeiro.