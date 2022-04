Cada utilizador da Uber tem, no seu perfil, uma avaliação feita pelos motoristas, que vai de 1 a 5. Contudo, escreve o Público esta segunda-feira, a lei (n.º 45/2018) especifica que "é proibida a criação e a utilização de mecanismos de avaliação de utilizadores por parte dos motoristas de TVDE ou dos operadores de plataformas electrónicas".

Contudo, esta avaliação dos passageiros é uma prática geral da empresa — que deveria ter ficado bloqueada no mercado nacional a partir de outubro de 2018 com o diploma que veio regulamentar o setor. Mas o facto é que se pode ver uma avaliação na aplicação, com "informações sobre as classificações que lhe foram atribuídas pelos motoristas".

Ao jornal, fonte oficial da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), frisa ter tido "conhecimento, através de reclamação de um utilizador, da existência desse mecanismo de avaliação, o que a confirmar-se viola a legislação em vigor".

"Neste contexto, a AMT está a proceder às diligências que se impõem relativamente a esta prática, nomeadamente a verificação junto da Uber", é ainda explicado.

Por sua vez, o Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) diz que "não recebeu, até à data, qualquer reclamação", mas que está analisar a situação "por forma a obter eventual prova".

De acordo com a lei, o incumprimento da proibição de avaliação de utilizadores pode valer uma coima de 2.000 a 4.500 euros (pessoas singulares) ou de 5.000 a 15.000 euros (pessoas coletivas).

Além disso, "pode ser aplicada, em função da gravidade do ilícito praticado e nos termos do regime geral das contra-ordenações, a sanção acessória de interdição do exercício da actividade pelo período máximo de dois anos".

Ao Público, fonte oficial da Uber referiu que Portugal é o único dos 71 países em que a empresa opera "onde, em cumprimento da lei n.º 45/2018 não é possível aos motoristas avaliar os utilizadores, sendo apenas possível aos motoristas fazer a avaliação da viagem, numa escala de uma a cinco estrelas".

"Esta avaliação da viagem por parte dos motoristas é inteiramente opcional, podendo estes escolher não atribuir qualquer classificação após a realização da viagem", é garantido.

A Uber explicou ainda que a avaliação pode acontecer em qualquer país, ou seja, se um utilizador português for viajar e utilizar aqueles serviços, na sua aplicação vai ter essas informações sobre as viagens.

"De momento, e apesar de a classificação de uma viagem ser claramente distinta da classificação de um utilizador, não nos é possível apresentar estes dois tipos de informação separadamente no ‘centro de privacidade’ precisamente por Portugal ser o único país onde existe esta distinção".

Mas a Uber deixa a garantia: "é importante reforçar que em nenhum momento é apresentada uma opção aos motoristas em Portugal para avaliarem os utilizadores diretamente" — embora alguns admitam fazê-lo.