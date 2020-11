"A autarquia decidiu renomear Fucking para Fugging a partir de 1º de janeiro de 2021", anunciou na passada segunda-feira Andrea Holzner, presidente da Câmara de Tarsdorf, município a que pertence Fucking (na Alta Áustria), localizada a 350 km a leste de Viena, com apenas uma centena de habitantes.

Já há muitos anos que a vila era alvo da atenção de curiosos que chegavam somente para tirar fotografias nos painéis de trânsito do vilarejo, as vezes adotando posições sugestivas, com o objetivo de viralizar nas redes sociais com o nome, que em inglês significa um palavrão.

Os registos mais antigos dão conta de que Fucking tem este nome desde, pelo menos, 1070, sendo que a sua origem prende-se com o nome de um homem do século VI chamado Focko.

Já tinha havido tentativas no passado para a alteração do nome, em particular devido ao roubo contínuo das placas de trânsito locais, mas nunca tinha sido reunida uma maioria clara entre os habitantes de Fucking, já que aqueles que moram próximos à placa de entrada estavam a favor e o restante do povoado contra.