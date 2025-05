Um golo da avançada espanhola Cristina Martín-Prieto, aos 24 minutos, deixou as 'encarnadas', que defendiam o título e perseguiam a sua terceira taça, na frente, mas a equipa de Torres Vedras conseguiu igualar nos últimos instantes do tempo regulamentar por Janaina Weimer, aos 90+6, obrigando o jogo a ir para prolongamento, no qual, Salomé Prat, aos 120, sentenciou o resultado.

Com este triunfo, o Torreense chega ao seu primeiro grande troféu, enquanto o Benfica soma duas taças, num palmarés liderado pelo 1º de Dezembro, com sete.