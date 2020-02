Dia dos Namorados e restaurantes são duas realidades que casam quase na perfeição. Celebrar o dia 14 de fevereiro, à mesa, é um clássico e Portugal surge na liderança na hora da marcação.

De acordo com um estudo do TheFork, plataforma de reservas online de restaurantes na Europa, Austrália e América Latina, sobre os hábitos dos portugueses e dos europeus no Dia dos Namorados, Portugal lidera o ranking com “cerca de quatro vezes mais reservas neste dia”, revela a empresa, em comunicado.

O mesmo estudo realça que este dia (ou antes, noite) é o que regista o maior número de reservas durante o segundo mês do ano. “Em média, os europeus efetuam três vezes mais reservas para jantar, no dia 14 de fevereiro, em comparação com o resto do mês”, lê-se na nota.

Em território nacional a cozinha portuguesa é quem mais ordena. Segue-se a gastronomia internacional e italiana. A nível europeu, os pratos transalpinos são os mais pedidos e entram no topo das preferências, para além de Portugal, em França, Itália, Holanda e Suíça.

Mas a celebração do Dia de São Valentim não significa, pelo menos nos restaurantes nacionais, maiores gastos. Em Portugal, o preço médio dos restaurantes reservados nesta data “é inferior face ao resto do ano (24,2€ que compara com 26,2€)”, um valor que ocupa o fundo da tabela quando comparado com a média europeia, que apresenta um preço médio de 35€. Do lado oposto da balança está a Suíça, país onde os namorados pagam mais (54,5€), um valor superior ao preço médio no resto do ano (53,€).

O estudo do TheFork revela ainda que as reservas realizadas não são exclusivas a casais, apesar da noite ser deles. De entre os inquiridos, cerca de “4% dos europeus reservam o jantar para uma ou três pessoas”. E, mais uma vez, Portugal (4,6%) sobe ao topo, ficando apenas atrás dos Holandeses (5,4%).

Através da aplicação que pertence ao grupo TripAdvisor, em Portugal podem ser feitas reservas em 2500 restaurantes, um universo que atinge mais de 80 mil na Europa, Austrália e América Latina.