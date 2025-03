As televisões propõem que os debates arranquem a 8 de abril e terminem a 28 de abril, com o frente a frente entre os líderes do PSD e do PS, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos.

A Aliança Democrática propôs que o líder do PSD seja substituído pelo líder do CDS-PP nos debates contra o Bloco de Esquerda, Livre e PAN, mas as negociações ainda estão em curso.

Os debates arrancam dia 8 e terminam 20 dias depois, com interrupção de três dias no período da Páscoa e no 25 de Abril.

O modelo proposto por RTP, SIC e TVI prevê 28 debates, 12 dos quais em sinal aberto generalista, 15 nos canais de informação e um debate transmitido em simultâneo por todos os canais (entre PS e AD).

Para além destes confrontos, a RTP irá realizar o habitual debate entre todos os partidos com representação parlamentar a 6 de maio. Dois dias depois, a 8 de maio, segue-se o confronto entre os representantes de pequenos partidos que estão fora da Assembleia da República.

Todos os debates terão entre 25 e 30 minutos, com exceção daquele que opõe os líderes dos dois maiores partidos, cuja duração prevista é de 75 minutos.