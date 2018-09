Pressley, que não vai enfrentar qualquer candidato republicano, derrotou na terça-feira o atual congressista Michael Capuano e recebeu já os parabéns da líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Os republicanos enfrentam habitualmente dificuldades em Massachusetts, onde os eleitores do Partido Republicano representam menos de 11% do eleitorado e é reconhecida a impopularidade do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As primárias no estado dos Massachusetts que se realizaram na terça-feira ditaram ainda que a senadora democrata Elizabeth Warren vá enfrentar o congressista republicano Geoff Diehl nas eleições para o Senado norte-americano em novembro.

Diehl derrotou os outros dois candidatos republicanos, John Kingston e Beth Lindstrom, para ter a hipótese de destronar Warren em novembro, que não teve qualquer oposição do lado dos democratas.

Diehl é muito próximo do Presidente dos Estados Unidos, tendo copresidido a campanha de Massachusetts de Donald Trump em 2016.