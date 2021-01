O Gabinete Cibercrime do Ministério Público (MP) recebeu 544 denúncias em 2020, registando assim mais 351 em comparação ao ano anterior e, do total, 138 foram encaminhadas para abertura de inquérito, noticia o Público.

O aumento de denúncias de crimes informáticos foi na ordem dos 182%, segundo o relatório deste mês do respetivo gabinete, que atribui este aumento à mudança de hábitos relacionados com a pandemia.

De acordo com o relatório, foram registados vários tipos de crimes online, especialmente burlas através da aplicação MB Way, campanhas de phishing – mensagens fraudulentas com o objetivo de roubar os dados dos utilizadores – e crimes que resultam de relacionamentos pessoais estabelecidos à distância com desconhecidos.

Entre os cibercrimes mais denunciados figuram também a violação de privacidade e divulgação online de dados pessoais ou fotografias, bem como situações de “perseguição” ou stalking recorrendo à tecnologia ou sextortion – extorsão de quantias para não divulgar imagens íntimas.

A maioria das queixas não chegaram à fase de inquérito por falta de provas.

Segundo aponta o relatório, entre março e maio, foi registado um número de denúncias elevado comparativamente aos restantes meses do ano. Só no mês de março foram registadas 46, enquanto nos meses de janeiro e fevereiro tinham sido registadas 20 denúncias. Em abril, verificaram-se 131, um aumento de 284% comparado com o mês anterior, e em maio registaram-se 51 denúncias.