O relatório, que tem também em conta a “Carta de Dallas”, publicada pelos bispos dos EUA em 2002, refere também que o aumento de queixas levou várias dioceses a declarar bancarrota. Só no ano passado, a Igreja Católica pagou 281,6 milhões de dólares para pagar indemnizações ou outros gastos. Em outros casos, as dioceses estabeleceram programas de compensação para as vítimas. De acordo com o Vatican News, já houve apoio psicológico prestado a 1138 novas vítimas e familiares, que se somaram a outras 1851 pessoas de denúncias dos anos anteriores.

Também no ano passado, foram verificados os antecedentes de 2,6 milhões de responsáveis do clero, funcionários e voluntários a trabalhar em instituições católicas. Por outro lado, 2,6 milhões de adultos e 3,6 milhões de crianças e jovens estavam envolvidos em programas de informação e conscientização para ajudar a reconhecer e denunciar abusos.

Papa intervém contra bispo na Polónia e padre na Argentina

Na Polónia, o Papa Francisco nomeou entretanto uma administrador provisório para a diocese de Kalisz, em substituição do bispo Edward Janiak, acusado de ter encoberto casos de pedofilia, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira, 26 de Junho.

O Papa encarregou o arcebispo de Lodz, Grzegorz Rys, do governo provisório da diocese vizinha administrador apostólico de Kalisz (ambas se situam no centro da Polónia, a leste de Varsóvia), enquanto se conclui a investigação do caso, autorizada no início de Junho. A decisão surge na sequência da emissão de um documentário sobre a pedofilia, no qual o bispo Janiak era referido explicitamente. Depois da difusão do programa, que foi visto no YouTube por mais de sete milhões de pessoas, o arcebispo Wojciech Polak, primaz da Polónia, pediu ao Vaticano para iniciar investigações sobre os casos que eram referidos.

O filme conta a história de dois irmãos vítimas de um padre que teria a protecção do bispo Janiak. Já na Argentina, o Papa decidiu expulsar do ministério o padre Daniel Omar Acevedo, também por causa das acusações de abuso sexual de menores. O bispo Jorge García, da diocese de Río Gallegos, onde o padre Daniel trabalhava, referiu-se à “grande vergonha” que os factos significavam.

De acordo com o jornal digital chileno KairosNews, parceiro do 7MARGENS, o Conselho Pastoral para la Protecção de Menores e Adultos Vulneráveis, da Confereência Episcopal Argentina, confirmou a expulsão do estado clerical a Daniel Omar Acevedo. O que significa perder todos os direitos próprios do estado clerical, e numa decisão que não tem apelo.

O caso remonta a 2016, quando um jovem adulto de 23 anos apresentou uma denúncia relativa a factos ocorridos quanto tinha 15 anos, quando o padre tentou abusar dele. Dois anos depois, o assédio votou a acontecer e , quando o jovem já tinha 18 anos, houve um terceiro episódio, já numa localidade diferente para onde o denunciante se mudara entretanto.

Nas declarações a propósito do caso, o bispo Jorge García acrescentou que quer as vítimas do (agora ex-)padre em causa quer o próprio foram os primeiros a ser notificados da decisão do Papa.