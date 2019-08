Num comunicado hoje publicado, o Zoomarine salienta que é sua prioridade "garantir o bem-estar e a saúde dos animais sob o seu cuidado humano", acrescentando que o parque "cumpre com o dever de transmitir diariamente mensagens de consciencialização para a problemática ambiental". E exemplifica.

"Ao contrário de apenas ideais, Zoos como o Zoomarine têm um contributo realmente efetivo, na conservação da natureza. Expoente máximo desse contributo foi, a criação do 1º Centro de Reabilitação de Espécies Marinhas em Portugal (2002) em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) cujo mais recente animal resgatado e reabilitado é a tartaruga de couro Quinas que já tem data marcada para voltar ao mar completa e totalmente reabilitada".

A par desta iniciativa o parque destaca ainda a "promoção de ações concretas na comunidade: a Operação Montanha Verde, que em apenas 2 anos já plantou no Algarve mais de 37.400 árvores; a Operação Praia Limpa que em 2 anos já recolheu mais de 3 toneladas de lixo marinho das nossas praias; o apoio a programas de conservação onde pela ação do Zoomarine e dos seus visitantes já entregaram em apenas 3 anos mais de 52.000 € à World Parrot Trust".

O parque acrescenta que a sua atuação é alvo de "reconhecimentos oficiais, nacionais e internacionais pelas mais elevadas instituições reguladoras e inspectivas do mundo", destacando "a mais recente inspeção e avaliação da American Humane (...) que atribuiu 94,78% conformidade ao Zoomarine".

Mais acrescenta o comunicado que o Zoomarine mantém "total confiança nas autoridades nacionais (DGAV e ICNF) que inspecionam e licenciam os Zoos portugueses e é com orgulho que sabemos que o Zoomarine, como membro acreditado de entidades com prestígio reconhecido (eg: EAAM – European Association for Aquatic Mammals, EAZA – European Association of Zoos and Aquaria, AIZA – Associação Ibérica de Zoos e Aquários, AMMPA – Alliance of Marine Mammals Parks and Aquariums), se regula, se organiza e é supervisionado pelas mesmas com a maior e a mais profunda experiência na acreditação de zoos e aquários".

Sobre o relatório da World Animal Protection, o Zoomarine diz apenas que "Pontualmente surgem na comunicação social graves e infundadas acusações contra o Zoomarine com base em 'relatórios' de uma ou outra organizações que se auto designam pela defesa de animais mas onde apenas incidem em falsos problemas ao nível do bem-estar exclusivo de golfinhos. Estas organizações de índole ideológica procuram apenas angariar donativos criando indignação pública mesmo que para isso atuem com total desconsideração pela verdade."