Hoje, numa visita ao parque, com uma área de 35 hectares, o cardeal Américo Aguiar considerou a obra com “um dos legados” da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorreu em agosto de 2023, lembrando que o local onde se realizaram os principais eventos do encontro mundial de jovens com o Papa – vigília e celebração final – “acaba por se transformar num parque de lazer”.

“Significa uma reconciliação da população com a zona ribeirinha, que não acontecia há tantas décadas”, disse, considerando que, “se não fosse a coragem e a decisão” do Papa Francisco em escolher Portugal para acolher a JMJ, não se estaria no local.

O principal rosto da organização da Jornada lembrou também que, em meados de 2019, quando se deslocou ao terreno e lhe foi dito que seria uma das possibilidades, viu “um espaço pouco recomendável” fosse para o que fosse e, afinal, “concretizou-se, realizou-se com trabalho, a dedicação e o empenho de todos os protagonistas”.

Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, reconheceu também que a obra só foi possível devido à realização da JMJ no local, recordando as décadas em que os habitantes do concelho “se habituaram a ver contentores de seis e sete pisos sem qualquer tipo de hipótese de usufruir da sua zona ribeirinha”.

“Houve uma união muito forte, muito sólida com o anterior Governo (…) para que a JMJ pudesse ser aqui, pudesse ser o sucesso que foi e ficar este legado”, disse Ricardo Leão, adiantando que no concelho vivem 210 mil pessoas e só naquele espaço, entre Sacavém, Bobadela e Santa Iria, vivem 150 mil pessoas.

Ricardo Leão avançou ainda que a titularidade daquela parte do território irá passar de forma formal em 9 de fevereiro de 2025 para a Câmara de Loures, que ficará com uma licença por 30 anos, encontrando-se em estudo com o Ministério das Infraestruturas e Habitação a cedência definitiva dos terrenos para aquele município.

No espaço, de acordo com Ricardo Leão, irá haver restauração, oferta de serviços, parques infantis, parques caninos, equipamentos desportivos para a juventude, como skate parques e padel e arvoredo, garantindo estar “em condições para, durante o próximo ano, iniciar as obras e concretizá-las”.

O local também será beneficiado com estacionamento, um pedido de Ricardo Leão a José Sá Fernandes, que coordenou o projeto da JMJ e dos terrenos que ficaram libertos dos contentores do Complexo Logístico da Bobadela.

“Pedi que alterasse o projeto para que houvesse mais estacionamento, não só para aqueles que querem usufruir deste parque, mas (…) também para dar mais utilização ao principal meio de transporte, que é o mais eficaz do ponto de vista ambiental, o comboio”, frisou.

Haverá ainda duas obras por parte da IP - Infraestruturas de Portugal no novo parque, nomeadamente o prolongamento da passagem aérea sobre a linha de comboio, na zona da Bobadela, e uma passagem pedonal que ligue o passadiço de madeira, que irá futuramente ligar Sacavém a Vila Franca de Xira, e que está separado do parque pelo IC2.

José Sá Fernandes reconheceu que tinha três missões e que ficaram todas cumpridas. A primeira era retirar os contentores que existiam no território e deixar preparadas alternativas para que os que restam ainda possam ser levados pela IP até 2026.

“Outra missão era concretizar a Jornada Mundial da Juventude. Correu muito bem, acho que é indiscutível, é um trabalho de todos, é de Lisboa, é de Loures, é de dos polícias, é da GNR. A parte que eu coordenei, que foi bastante, correu bem, também quero agradecer a todos, missão cumprida”, sublinhou.

A terceira missão, de acordo com Sá Fernandes, era o legado: “aqui está entregue, na medida do possível, porque tivemos de adiar o fim da empreitada em dois meses”, devido à adaptação do projeto ao parque de estacionamento e também à parte elétrica “para pensar o futuro do parque e em ligar ao triângulo junto ao Trancão”, adiantou.

O novo parque estende-se pelos terrenos que ficaram libertos dos contentores no decurso das duas primeiras fases do processo de deslocalização do Complexo Logístico da Bobadela para aí se realizar a Jornada Mundial da Juventude 2023, no território ribeirinho do concelho de Loures.

A empreitada, com um custo aproximado de 3,5 milhões de euros, foi assegurada pelo Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude (projeto de arquitetura, concurso de empreitada, adjudicação e acompanhamento da obra), que cessa funções no próximo dia 31 de dezembro.

A Jornada Mundial da Juventude decorreu entre 1 e 6 de agosto de 2023, tendo contado com a participação de um milhão e meio de pessoas, e contou com a presença do Papa Francisco.